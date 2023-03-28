Сепаратисты переходят к "водному террору": Цель - уничтожение Сарсангской ГЭС

БАКУ /Trend/ - Сепаратистский режим в Ханкенди начал новый террористический акт против экологии и экономики Азербайджана. Сепаратистский режим, многократно и быстро увеличивающий потребление электроэнергии на территориях, находящихся под временным контролем российского миротворческого контингента (РМК), снизил уровень воды в Сарсангском водохранилище.

Сарсангское водохранилище пересыхает, что ставит под серьезную угрозу работу ГЭС.

В целом, в результате экоцида, осуществляемого сепаратистским режимом в Ханкенди, за последние 28 лет уровень воды в Сарсангском водохранилище упал на 25,4 метра.

По подсчетам специалистов, для заполнения водохранилища водой и доведения его до нормального уровня потребуется не менее двух лет.

"Председатель водного комитета" сепаратистского режима Георгий Айриян признался "Азатутюн", что основной причиной дальнейшего ускорения снижения уровня воды в Сарсанге является увеличение выработки электроэнергии.

За 30 лет, что Армения оккупировала 20 процентов территории Азербайджана, было построено 35 малых и средних гидроэлектростанций. Все без исключения эти станции располагались на оккупированных территориях Азербайджана.

В результате 44-дневной Отечественной войны был восстановлен контроль Азербайджана над территориями, на которых расположены 30 гидроэлектростанций.

Пять ГЭС пока остались на территориях, где временно размещены российский миротворческий контингент, в том числе и Сарсангская ГЭС.

Именно ее в качестве основного источника электроэнергии сепаратистский режим и использует.

По словам "начальника" станции Григора Григоряна, согласно указаниям режима в Ханкенди, выработка электроэнергии на ГЭС за последнее время увеличилась в 2,5 раза.

Так, если в январе-феврале 2022 года на станции было произведено 19,3 миллиона кВтч электроэнергии, то в настоящее время эта цифра достигла 27,5 миллиона кВтч.

Именно по этой причине Азербайджан намерен привлечь Армению к правосудию за экоцид.

По словам министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, вопрос о незаконной деятельности Армении на некогда оккупированных территориях Азербайджана должен быть рассмотрен в правовой плоскости. Этот процесс не влияет на процесс подписания мирного договора, но он обсуждается отдельно.

Наша страна начала Межгосударственный арбитражный процесс против Армении в соответствии с договором к Энергетической хартии.

Причина очевидна: в годы оккупации Армения незаконно эксплуатировала Сарсангскую ГЭС, а также другие ГЭС на оккупированных территориях, передавая полученную электроэнергию в Ереван.

А сепаратистский режим в Ханкенди угрожает нам новым актом экологического террора.

Глава режима Араик Арутюнян заявил, что "в связи с создавшейся ситуацией" на Сарсангском водохранилище 96 тысяч гектаров посевных земель в Тертерском, Агдамском, Бардинском, Геранбойском, Евлахском и Агджабединском районах Азербайджана будут лишены орошения.

Это очевидный шантаж и должно служить предупреждением об очередном акте экоцида.

Следует напомнить, общий объем воды Сарсангского водохранилища, построенного в 1976 году на реке Тертерчай, на территории бывшего Агдеринского, нынешнего Тертерского района, составляет 560 миллионов кубометров, а высота плотины составляет 125 метров.

Это одно из самых высоплотинных гидротехнических сооружений. Сарсангское водохранилище в настоящее время находится на территории Тертерского (бывшего Агдериского) района. Водохранилище обеспечивало водой около 100 тысяч гектаров земель шести районов Азербайджана (Тертерского, Агдамского, Бардинского, Геранбойского, Евлахского и Агджабединского).

В настоящее время водохранилище и его сооружения находятся в аварийном состоянии из-за отсутствия технического обслуживания более 10 лет, в результате чего водохранилище представляет серьезную угрозу для населения, проживающего в его нижнем течении.

Проект резолюции "Население приграничного района Азербайджана лишено воды", подготовленный делегацией Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы, несмотря на серьезные препятствия со стороны армянского лобби, обсуждался на заседании Бюро, и предложение о направлении докладчика в Комитет по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию было единогласно принято Бюро.

Это решение было утверждено на пленарной сессии Ассамблеи сразу после заседания Бюро в тот же день. Документ № 13 468 по Сарсангскому водохранилищу подписали 27 депутатов из 11 стран.

В документе подчеркивается, что Ассамблея, учитывая важность проблемы, должна серьезно заняться этим вопросом, в связи с чем в ближайшее время должна принять специальную меру, принять проект резолюции с призывом к международному сообществу.

А в январе 2016 года Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на основании доклада депутата от Боснии и Герцеговины Милицы Маркович приняла резолюцию № 2085 по Сарсангскому водохранилищу. Преамбула резолюции гласила: "Режим в Ханкенди, пользуясь Сарсангским водохранилищем, намеренно лишает жителей близлежащих районов Азербайджана воды".

В апреле-мае того же года в Азербайджане была подана петиция Президенту США об этой резолюции. Петиция собрала более 300 тысяч подписей.

На самом деле Сарсангское водохранилище было построено не для выработки электроэнергии, а для орошения упомянутого участка площадью 96 тысяч гектаров.

Все ирригационные объекты в настоящее время находятся на противоположной стороне, а не на территории, контролируемой российскими миротворцами.

В августе прошлого года специалисты азербайджанского ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" при посредничестве российских миротворцев провели осмотр Сарсангского водохранилища.

Однако марионетка Рубен Варданян, назначенный в то время "государственным министром" в Ханкенди, остановил этот процесс.

Хотя Варданян сейчас изгнан, невменяемое поведение сепаратистов в отношении Сарсангского водохранилища продолжается.

Похоже, что Араик Арутюнян и его окружение не знают, что попытка "водного террора" против азербайджанских районов может привести к очень тяжелым последствиям для сепаратистов.

Использование ими Сарсангского водохранилища в качестве "средства давления" не приведет к ожидаемому эффекту, а тяжелых последствий для сепаратистов гарантирует с лихвой.

Азербайджан умеет разговаривать с теми, кто прибегает к примитивному лексикону угроз, используя политические, экономические, правовые рычаги, а при необходимости прибегает к самым жестким мерам.

(Перевод: Фидан Мустафаева)