В Совете ООН по правам человека принята резолюция, выдвинутая Азербайджаном (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 3 апреля 2023 года в рамках 52-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве была единогласно принята выдвинутая Азербайджаном резолюция «Продвижение прав человека и Целей устойчивого развития посредством прозрачного, ответственного и эффективного предоставления государственных услуг», передает в понедельник Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

К указанной резолюции в качестве соавторов присоединились 65 государств, в том числе США, Китай, Япония, государства-члены Европейского союза, Австралия, Канада, ряд стран Африки, Азии и Америки.

Целью выдвижения резолюции является продвижение в рамках системы ООН принципа прозрачного, ответственного и эффективного предоставления государственных услуг, основанного на концепции "ASAN Xidmət", являющейся одним из важнейших достижений нашей страны в области борьбы с коррупцией и ставшей брендом Азербайджана в международной плоскости.

Принятая резолюция подчеркивает важность эффективных государственных услуг для защиты и продвижения всех прав человека и реализации Повестки дня ООН в области устойчивого развития. Выдвигая на первый план важную роль, которую цифровые технологии играют в профилактике и борьбе с коррупцией, резолюция предлагает странам-членам ООН, установившим успешные модели в сфере государственных услуг, поделиться своим опытом с другими.

Резолюция устанавливает "Премию ООН за государственные услуги", которой в 2015 году была награждена "ASAN Xidmət", как самую престижную награду в мире в области оказания государственных услуг и призывает учреждения ООН и другие международные организации продолжать поощрять и награждать успешные практики, существующие в соответствующей области.

В заключение резолюции Верховному комиссариату ООН по правам человека поручается подготовить отчет о роли государственных служб в защите и продвижении прав человека и достижении Целей ООН в области устойчивого развития.

Единогласное принятие резолюции и присоединение к ней в качестве соавторов многочисленных государств, включая учреждение и расширение "ASAN Xidmət", является наглядным показателем поддержки международным сообществом реформ в области защиты прав человека и борьбы с коррупцией в нашей стране.