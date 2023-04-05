Президент Ильхам Алиев о переговорах с Эмомали Рахмоном: Сегодня мы обсудили конкретные вопросы будущего взаимодействия

БАКУ /Trend/ - Эмомали Шарифович осветил все темы переговоров. Мы сегодня провели, я считаю, очень продуктивные переговоры, и в беседе тет-а-тет, и в рамках расширенного состава с участием делегаций обсудили конкретные вопросы будущего взаимодействия.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 5 апреля, выступая с совместным с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном заявлением для прессы в Душанбе.

«По всем тем направлениям, которые Эмомали Шарифович отметил, мы имеем четкое представление как двигаться вперед. И по транспортно-логистической сфере даны конкретные поручения, по промышленной кооперации, по вопросам, связанным с инвестиционными проектами», - отметил глава государства.