Президент Ильхам Алиев: Мы приняли решение способствовать увеличению числа таджикских студентов в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Мы приняли решение способствовать увеличению числа таджикских студентов в Азербайджане.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 5 апреля, выступая с совместным с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном заявлением для прессы в Душанбе.

"Хотел бы особо отметить прочный фундамент наших связей, а именно культурное взаимодействие. Наши народы веками жили в дружбе, согласии, дружили, и неслучайно в Азербайджане очень высоко ценят таджикскую культуру, в Таджикистане - азербайджанскую культуру. Я хотел бы сказать, что неслучайно, что памятник выдающемуся сыну таджикского народа Рудаки был создан азербайджанским скульптором Фуадом Абдуррахмановым. В 1960-е годы этот памятник был установлен в Душанбе. Другой известный азербайджанский скульптор Омар Эльдаров создал памятники Айни и Ибн Сине. То есть это о многом говорит. То есть доверить создание памятника выдающимся представителям таджикского народа представителям Азербайджана - говорит о большом доверии, о дружбе, о братстве. Мы также знаем, что в Таджикистане любят и почитают великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви, который родился, жил и покинул этот мир в своей родной Гяндже. И это тот культурный фундамент, который создает сегодня предпосылки для активного взаимодействия по всем направлениям. Уверен, что и в сфере образования и в других сферах мы выполним все те решения, которые сегодня приняли. Также хотел бы отметить, что мы с удовлетворением отметили, что около 50 курсантов из Таджикистана сегодня обучаются в учебных заведениях Министерства обороны и Государственной погранслужбы Азербайджана. И мы приняли решение способствовать увеличению числа таджикских студентов. Также, конечно, уверен, что азербайджанские студенты с большой радостью и желанием могут получать образование здесь, в Таджикистане", - сказал глава государства.