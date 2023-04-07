Милли Меджлис осудил заявление иранского парламента против Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис решительно осудил заявление иранского парламента против Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, председатель комитета Милли Меджлиса по науке и образованию Бахтияр Алиев заявил, что за 30 лет оккупации азербайджанских земель иранские власти ни разу не приняли никаких заявлений о действиях Армении, которая оккупировала азербайджанские территории, совершила Ходжалинский геноцид, совершила геноцид в десятках азербайджанских сел, а наоборот расширили дипломатические отношения и военное сотрудничество с Арменией.

"Тем самым Иран еще раз показал, что является соучастником военного преступления, совершенного против азербайджанского народа. Поэтому несправедливое заявление иранского парламента решительно осуждается азербайджанским народом, бывшими вынужденными переселенцами, в том числе беженцами, изгнанными из Армении", - сказал он.

Депутат Азер Бадамов на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса заявил, что Иран не может смириться с успешным развитием и растущим авторитетом Азербайджана.

"Пусть Иран не указывает Азербайджану, что делать. Азербайджан – независимое государство, и он сам знает, как строить отношения с другими государствами. Иранскому парламенту было бы хорошо отказаться от своих антиисламских, предательских действий. Пусть защищает исламские ценности, а не строит тесные отношения с армянами, которые оскорбляют ислам",- сказал Бадамов.

Депутат Низами Джафаров отметил, что позиция Ирана давно известна.

"Мы знали позицию Ирана во время оккупации азербайджанских земель. Нет второй страны, которая предала ценности ислама так же цинично, как Иран. Эта страна нарушает права азербайджанцев на жизнь. Азербайджан, выстраивая отношения с другими странами, ни с кем не советуется и советоваться не будет. Мы видели дружбу со стороны Израиля и предательство со стороны Ирана", - сказал Джафаров.