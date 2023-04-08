Избраны президент, генсек и члены правления Тюркской торгово-промышленной палаты (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 7 апреля в Стамбуле состоялось первое заседание генассамблеи Тюркской торгово-промышленной палаты при Оранизации тюркских государств (ОТГ).

Как передает в субботу Trend со ссылкой на сайт ОТГ, на заседании присутствовали генеральный секретарь Организации тюркских государств посол Кубанычбек Омуралиев, президент Союза торговых палат и товарных бирж Турции (TOBB) Рифат Хисарджиклиоглу, президент Тюркского инвестиционного фонда Багдад Амреев, президенты Торгово-промышленной палаты и делегаты от стран-членов и наблюдателей ОТГ.

Встреча началась с выступлений глав делегаций. После выступлений Адем Кула представил годовой отчет Тюркской торгово-промышленной палаты. На заседании был избран президент, генсек и члены правления палаты.

Делегаты от государств-членов и наблюдателей избрали Рифата Хисарджиклиоглу президентом, а Адема Кулу генеральным секретарем Тюркской торгово-промышленной палаты.

Делегаты приняли решение провести следующее заседание ТТПП в Казахстане на полях Саммита ОТГ.

Тюркская торгово-промышленная палата была создана в Казахстане в 2019 году. Целью ТТПП является улучшение торговых отношений между странами ОТС.