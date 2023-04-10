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Председатель ОБСЕ совершит визит в Азербайджан

Политика Материалы 10 апреля 2023 10:22 (UTC +04:00)
Председатель ОБСЕ совершит визит в Азербайджан

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Председатель ОБСЕ Буяр Османи, совершит визит в Азербайджан.

Как передает в понедельник Trend, об этом сообщили пресс-службе председателя ОБСЕ.

В сообщении отмечается, что 10-13 апреля Османи посетит Грузию, Азербайджан и Армению, для проведения встреч с представителями правительств и другими заинтересованными сторонами.

В рамках визита будут обсуждены вопросы укрепления сотрудничества, анализа и оценки существующих вызовов в сфере безопасности, содействия миру и стабильности посредством диалога в регионе Южного Кавказа.

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