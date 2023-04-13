Президент Ильхам Алиев: Позиция Боснии и Герцеговины в отношении территориальной целостности Азербайджана была для нас очень важна в период оккупации

БАКУ /Trend/ - Позиция Боснии и Герцеговины в отношении территориальной целостности Азербайджана была для нас очень важна в период оккупации.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, 13 апреля сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с совместным с Председателем Президиума Боснии и Герцеговины Желкой Цвиянович заявлением для прессы в Сараево.

"Сегодня в ходе широкого обмена мнениями мы пришли к единой позиции в связи с будущим развитием отношений между Боснией и Герцеговиной и Азербайджаном, и отныне они будут развиваться по восходящей линии", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Подчеркнув, что история наших отношений тоже очень хорошая, глава государства отметил: "Особенно консультации и связи в политической плоскости подняли наши отношения на высокий уровень. В рамках международных организаций мы во всех вопросах поддерживали друг друга, и эта поддержка ощущается и сегодня. В частности, позиция Боснии и Герцеговины в отношении территориальной целостности, суверенитета и нерушимости границ Азербайджана была для нас очень важна, особенно в период оккупации".