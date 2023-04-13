Высказывания Пашиняна совершенно безосновательны и неприемлемы - МИД Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Во время выступления на заседании правительства 13 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил ответственность за последнюю провокацию в направлении Лачина на азербайджанскую сторону и обвинил Азербайджан "в нарушении обязательств, взятых на себя в рамках Пражской и Сочинской встреч", что совершенно безосновательно и неприемлемо.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде в ответ на высказывания премьер-министра Армении.

"Ссылаясь на заявление Европейского союза, сделанное накануне, повторение премьер-министром идеи принятия за основу границы 1991 года для разграничения содержит ряд предвзятых моментов. Таким образом, мы хотели бы напомнить премьер-министру Армении, что в результате политики оккупации, начатой Арменией против Азербайджана, в 1990 году отдельные села Керки и Баганис были оккупированы Арменией. Вместе с тем известно, что Армения, вопреки трехстороннему заявлению, до сих пор не выводит армянские вооруженные силы с азербайджанских территорий, удерживает под оккупацией 8 азербайджанских сел. В этом конкретном случае премьер-министр должен сначала прояснить вопрос о том, что подразумевается под границами 1991 года.

Тот факт, что Армения продолжает предъявлять претензии на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана и не выводит свои силы с этих территорий, является ярким примером серьезного нарушения Пражского и Сочинского соглашений и отсутствия интереса Армении к мирному процессу.

Вместо положительного ответа на предложение Азербайджана о создании пограничного контрольно-пропускного пункта в начале Лачинской дороги с целью положить конец провокациям и незаконной деятельности Армении в Азербайджане, армянская сторона также не перестаёт искажать решение Международного суда по Лачинской дороге. Отметим, что утверждение о том, что азербайджанское правительство является организатором протестов на Лачинской дороге, было отклонено судом, а утверждения о том, что “дорога закрыта” и “территория находится в блокаде”, не имеют под собой никаких оснований.

Мы требуем от армянской стороны вместо того, чтобы делать необоснованные заявления, вернуться к переговорам по мирному договору, от которых они отказались с декабря прошлого года, соблюдать обязательства, вытекающие из трехстороннего заявления, включая открытие коммуникаций, полный вывод сил с азербайджанских территорий, воздерживаться от шагов против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана", - отметил Гаджизаде.