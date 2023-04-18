Президент Ильхам Алиев о провокации с азербайджанским флагом в Армении: За этим стоит армянское государство

БАКУ /Trend/ - Сожжение Государственного флага Азербайджана на проходящем в Армении чемпионате Европы – очередное грязное деяние армянского правительства.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал 18 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению в Сальянском районе.

«Это – не случайный поступок какого-то отдельного лица. Это очередное грязное деяние правительства Армении. Есть много причин, которые дают основание говорить это. Во-первых, человекообразное существо, совершившее этот поступок, находится в непосредственном контакте с высокопоставленными лицами правящих кругов Армении. Во-вторых, это существо не понесло никакого наказания, напротив, его героизируют в Армении», - отметил глава государства.

Президент Азербайджана сказал, что в отношении этого человека не было применено никакого наказания, даже штрафа. На глазах у политического руководства Армении совершается такой безобразный поступок, и никакой реакции на это нет. Это свидетельствует о том, что автором такого грязного деяния являются власти, правительство Армении.