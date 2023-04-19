Песков заявил о важности реализации трехсторонних договоренностей по Карабаху

БАКУ/Trend/ - Трехсторонние договоренности РФ, Азербайджана и Армении по Карабаху являются единственно реальной базой для урегулирования ситуации, их реализация необходима, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду в беседе с журналистами, передает в среду Trend со ссылкой на ТАСС.

«Мы готовы приветствовать любые шаги сторон, которые способны привести к разрядке напряженности и которые будут способствовать дальнейшему продвижению по пути выполнения трехсторонних договоренностей», - сказал Песков.

По его словам, РФ считает продвижение по пути имплементации всех положений безальтернативным и необходимым для всех.