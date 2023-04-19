Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Песков заявил о важности реализации трехсторонних договоренностей по Карабаху

Политика Материалы 19 апреля 2023 14:03 (UTC +04:00)
Песков заявил о важности реализации трехсторонних договоренностей по Карабаху

Читайте Trend в

БАКУ/Trend/ - Трехсторонние договоренности РФ, Азербайджана и Армении по Карабаху являются единственно реальной базой для урегулирования ситуации, их реализация необходима, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду в беседе с журналистами, передает в среду Trend со ссылкой на ТАСС.

«Мы готовы приветствовать любые шаги сторон, которые способны привести к разрядке напряженности и которые будут способствовать дальнейшему продвижению по пути выполнения трехсторонних договоренностей», - сказал Песков.

По его словам, РФ считает продвижение по пути имплементации всех положений безальтернативным и необходимым для всех.

Лента

Лента новостей

Читать все новости