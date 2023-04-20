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Армения шестую неделю не отвечает на предложения Азербайджана по тексту мирного соглашения - министр

Политика Материалы 20 апреля 2023 21:37 (UTC +04:00)
Армения шестую неделю не отвечает на предложения Азербайджана по тексту мирного соглашения - министр

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан как сторона, выдвинувшая инициативу в направлении нормализации отношений, в том числе подписания будущего мирного соглашения с Арменией, заинтересован в успешном завершении процесса.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с заместителем помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Эрикой Олсон.

Были доведены до внимания действия Армении по препятствованию процессу в указанных направлениях, ряд ее провокационных заявлений и провокаций, отмечено, что уже шестую неделю нет ответа на недавние предложения Азербайджана по тексту мирного соглашения.

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