Между Азербайджаном и Грузией подписано Соглашение о сотрудничестве в области обороны (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 24 апреля министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящимся с официальным визитом в Азербайджане министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе.

Как сообщили Trend в минобороны, сначала грузинские гости возложили венок к мемориалу «Вечный огонь» на Аллее шехидов, воздав дань памяти сынам Родины, отдавшим жизнь во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана.

Затем в министерстве обороны состоялась официальная церемония встречи. Министр обороны Грузии прошел перед почетным караулом, были исполнены государственные гимны обеих стран и, в соответствии с протоколом, оставлена запись в «Книге почетных гостей».

Генерал-полковник З.Гасанов поприветствовал гостей. Особо отметив, что встречи глав государств играют важную роль в развитии связей между Азербайджаном и Грузией, министр обороны отметил, что, как и во многих других областях, в военной сфере двустороннее сотрудничество укрепляется и развивается.

Министр обороны проинформировал своего коллегу о провокациях, совершенных Арменией с целью обострения ситуации на условной азербайджано-армянской границе и на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент.

Выразив удовлетворение визитом в Азербайджан, Дж.Бурчуладзе отметил, что между нашими народами существует традиционная дружба и взаимное доверие. Была особо подчеркнута важность регулярного проведения подобных встреч, а также расширения контактов в развитии отношений между двумя дружественными странами.

Стороны подробно обсудили вопросы обеспечения мира и безопасности в регионе, расширения сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной сферах и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

На встрече были обсуждены перспективы развития двустороннего и трехстороннего сотрудничества между Азербайджаном, Турцией и Грузией, состоялся подробный обмен мнениями о повышении интенсивности совместных учений и рабочих встреч.

На встрече в расширенном составе было подписано Соглашение о сотрудничестве в области обороны между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Грузии. В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков, было сделано фото на память.