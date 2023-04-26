В России организована фотовыставка, посвященная 100-летнему юбилею великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 26 апреля в рамках 100-летнего юбилея великого лидера Гейдара Алиева в городе Москве - столице Российской Федерации по инициативе Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и ЗАО «Азербайджанские железные дороги», при совместной организации ОАО «Российские железные дороги», Российского университета транспорта и посольства Азербайджана в России в салоне Царской башни Казанского железнодорожного вокзала была организована фотовыставка.

Перед выставкой азербайджанская делегация посетила мемориальную доску участников БАМа на Ярославском железнодорожном вокзале.

Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев и министр транспорта России Виталий Савельев подписали туристический купон под названием «Эстафета поколений», посвященный строительству БАМа. Купон был вручен штабу студенческо-молодежных отрядов Российского университета транспорта и ветеранам БАМа.

На фотовыставке представлены фотографии, посвященные важному вкладу великого лидера в создание проекта в качестве транспортного куратора Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в годы работы первым заместителем председателя Совета Министров СССР.

Выступивший на церемонии открытия министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев сказал, что в создании БАМа личные качества Гейдара Алиева, наряду с его профессиональными качествами, сыграли большую роль: «Благодаря вниманию, чуткости и заботе Гейдара Алиева в успешном строительстве проекта в регионе со сложным рельефом и суровым климатом сформировался сильный командный дух. Под руководством великого лидера вся семья БАМа смогла превратить невозможное в реальность. На фотографиях, представленных сегодня, запечатлены редкие моменты той истории. Следует также отметить, что азербайджанские специалисты, приехавшие работать в этот регион в 1975 году, сыграли большую роль в истории успеха БАМа».

На мероприятии выступил помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин, который предоставил участникам обширную информацию о работе, проделанной на БАМе благодаря высоким управленческим качествам Гейдара Алиева. «9 мая 1984 года, как член делегации, принимавшей участие в церемонии вбивания золотого символического костыля на разъезде Мирошниченко на участке соединения рельсов, я с гордостью вспоминаю те годы, когда имел возможность общаться с таким лидером, как Гейдар Алиев».

«Присвоение имени Гейдара Алиева новой станции, открытой в 2008 году на станции БАМа «Ангоя», является выражением большой благодарности за его заслуги», - подчеркнул Игорь Левитин.

Затем официальные лица ознакомились с фотостендами и обменялись мнениями с участниками выставки.

В мероприятии приняли участие высокая делегация Министерства транспорта России, руководство ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и ОАО «Российские железные дороги», дипломаты посольства Азербайджана в России, представители азербайджанской диаспоры, действующей в России, члены Российского общественного объединения «БАМ», представители местной общественности и СМИ. Выставка продлится до 30 апреля.

Отметим, что хотя строительство БАМа общей протяженностью 4300 км было начато в 1940 году, строительные работы были отложены. В 1974 году проект возродился вновь. В рамках проекта на БАМе было построено более 200 железнодорожных станций, а железнодорожная линия соединяет более 60 городов и поселков. Вдоль БАМа построено 10 железнодорожных тоннелей. Линия БАМа пересекает 11 крупных рек, всего на линии построено 2230 больших и малых мостов.