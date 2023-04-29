Турецкая спортсменка, завоевавшая золотую медаль в Иреване: Я безмерно благодарна Президенту Ильхаму Алиеву и Первой леди Мехрибан Алиевой

БАКУ /Trend/ - Турецкая тяжелоатлетка Джансу Бекташ, посвятившая Азербайджану золотую медаль, завоеванную на чемпионате Европы в столице Армении Иреване, выразила благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первой леди Мехрибан Алиевой за приглашение.

Как сообщает Trend, об этом она написала на своей странице в Instagram.

«Я безмерно благодарна уважаемому Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Первой леди Мехрибан Алиевой. Посвящаю свою медаль Азербайджану», - написала обладательница золотой медали в весовой категории 49 кг.

Отметим, что 28 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с турецкими спортсменками, посвятившими свою победу на состоявшемся в Иреване чемпионате Европы по тяжелой атлетике Азербайджану.