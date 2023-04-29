Резидент-координатор ООН в Азербайджане выразила соболезнования в связи с гибелью людей при подрыве на мине в Тертере

БАКУ /Trend/ - Резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева выразила соболезнования в связи с гибелью трех человек при подрыве на мине в Тертере, сообщает в субботу Trend.

"Меня глубоко опечалило известие о разрыве мины в Тертере, в результате которого трагически погибли 3 человека. Мои мысли рядом с их родными и близкими. Представительство ООН в Азербайджане привержено поддержке усилий Азербайджана по борьбе с минами для предотвращения подобных событий в будущем", - говорится в публикации в Twitter резидента-координатора ООН.

Напомним, что 28 апреля в результате разрыва мины в Тертере погибли сотрудничавшие с компанией RPS Energy Ltd. Юсифов Надир Панах оглу, 1982 г.р., Гезалов Сахават Исмаил оглу, 1981 г.р. и Садиев Фарид Мехман оглу, 1996 г.р.