Гейдар Алиев - личность, имеющая исключительные заслуги в построении сильного азербайджанского государства - Хасан Улусой

БАКУ /Trend/ - Гейдар Алиев - личность, имеющая исключительные заслуги в построении сильного азербайджанского государства.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал сегодня председатель Центра стратегических исследований при министерстве иностранных дел Турецкой Республики Хасан Улусой на международной конференции на тему "Приоритеты внешней политики общенационального лидера Гейдара Алиева", организованной совместно Центром анализа международных отношений и Академией государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики.

Улусой отметил, что великий лидер Гейдар Алиев был создателем современного Азербайджана. "Гейдар Алиев - личность, имеющая исключительные заслуги в построении сильного азербайджанского государства. Он реализовал эти процессы, когда Азербайджан был в очень сложной ситуации. Мы можем с уверенностью сказать, что уникальный подход Гейдара Алиева нашел свое отражение и во внешней политике. В приоритеты великого лидера входила защита национальных интересов своей страны на международной арене. Для него было очень важно установление Азербайджаном хороших отношений с другими странами. Также Азербайджан стал надежным партнером в мире в вопросах энергетической безопасности. Эту деятельность успешно продолжает Президент Ильхам Алиев", - сказал Г.Улусой.