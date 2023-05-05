МИД Азербайджана подтвердил объявление Ираном 4 дипломатов страны "нежелательными лицами" (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Как известно, в начале апреля текущего года 4 сотрудника посольства Ирана в нашей стране были объявлены азербайджанским правительством “персонами нон-грата” (нежелательными лицами) за деятельность, не соответствующую дипломатическому статусу и противоречащую Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ на вопрос местных медиа.

"Иранская сторона, в свою очередь, через несколько дней после этого шага Азербайджана, без каких-либо оснований и под предлогом только принципа взаимности, объявила нежелательными лицами двух сотрудников посольства нашей страны в Иране и двух сотрудников генконсульства, эвакуированных еще в январе. Этот шаг, предпринятый против нашей страны, наносит ущерб двусторонним отношениям, в которых существует ряд проблем", - сказал Гаджизаде.