Сахиба Гафарова встретилась с государственным министром Великобритании в Лондоне (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Пятого мая Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова провела встречу в Лондоне с парламентским заместителем государственного секретаря Великобритании по Европейскому региону Лео Докерти, сообщили Trend в пресс-службе Милли Меджлиса.

Докерти, приветствовав Гафарову, поблагодарил её за участие в церемонии коронования, а также отметил высокий уровень британско-азербайджанских отношений и растущую с каждым днём роль Азербайджана, важного партнёра в торговле и энергосекторе, как поставщика энергетических ресурсов в Европу. Как подчеркнул Докерти, Азербайджан выполняет стабилизирующую функцию в своём регионе. Он с удовлетворением вспомнил свой визит в Баку в феврале нынешнего года, отметил важность проведённых в ходе той поездки встреч с азербайджанскими официальными лицами и поинтересовался деятельностью Милли Меджлиса.

Гафарова поблагодарила за оказанное ей гостеприимство. Она также рассказала об основанном на взаимных доверии и поддержке динамичном развитии сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной и прочих сферах.

Гафарова подробно проинформировала собеседника о работе Милли Меджлиса, указала на вызывающий удовлетворение рост межпарламентских отношений и была рада вспомнить свой визит в Лондон в июле прошлого года, а также проведённые в ходе поездки встречи с руководством британского парламента.

Спикер Милли Меджлиса также рассказала собеседнику о текущем положении вещей в регионе.

На встрече также обсуждались прочие вопросы, представляющие обоюдный интерес.