Политические отношения между Азербайджаном и Литвой основаны на прочном фундаменте – Джейхун Байрамов

БАКУ/Trend/ - Политические отношения между Азербайджаном и Литвой основаны на прочном фундаменте и политическом диалоге на высоком уровне. Об этом, как сообщает в понедельник Trend, сказал сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе брифинга со своим литовским коллегой Габриелюсом Ландсбергисом.

«Совместная декларация о развитии партнерства, подписанная президентами двух стран в 2007 году, отражает стратегический характер нашего сотрудничества. Обмен визитами в последние годы и продолжение политического диалога имеют важное значение с точки зрения всестороннего развития дружественных отношений между двумя странами. Официальный визит Президента Литвы Гитанаса Науседы в Азербайджан в мае 2022 года и встреча наших лидеров в рамках Всемирного экономического форума в начале этого года, являются важными вехами в наших отношениях", - сказал он.

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