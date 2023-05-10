Президент Ильхам Алиев: Избрав в лице Гейдара Алиева сильного Лидера, азербайджанский народ не ошибся

БАКУ /Trend/ - Стабильность является главным условием для развития и безопасности. Сегодня во многих странах мира стабильность нарушена, происходят войны, конфликты, столкновения, что отбрасывает эти государства назад.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в обращении к азербайджанскому народу по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева.

Отметив, что для стабильности нужен сильный лидер, глава государства подчеркнул: «Избрав в лице Гейдара Алиева сильного Лидера, азербайджанский народ доверил ему свою судьбу и не ошибся. Азербайджанский народ – мудрый народ, много раз в самые сложные моменты, самые трудные времена он принимал единственно правильное мудрое решение».