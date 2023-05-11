Азербайджан согласился на брюссельскую встречу с армянской стороной - МИД

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская сторона согласилась на брюссельскую встречу, которая не состоялась в прошлом году и планируется возобновить в мае по инициативе и при участии Президента Совета ЕС Шарля Мишеля.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Как известно, в прошлом году в Брюсселе при посредничестве президента Совета Европейского союза (ЕС) Шарля Мишеля было проведено несколько встреч между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В декабре именно армянская сторона отказалась от участия во встрече в том же формате в Брюсселе, тем самым препятствуя процессу", - сказал он.