Попытка посла Евросоюза вмешаться во внутренние дела Азербайджана неприемлема - МИД

БАКУ /Trend/ - Попытка посла Евросоюза вмешаться во внутренние дела Азербайджана неприемлема.

Как передает в понедельник Trend, об этом заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, отвечая на вопрос, связанный с утверждениями посла Евросоюза в Армении Андреа Викторин.

15 мая посол Европейского союза в Армении Андреа Викторин в ходе пресс-конференции, ссылаясь на заявление президента Совета Европейского союза Шарля Мишеля, сказала, что "должны быть обеспечены права и безопасность армянского населения Нагорного Карабаха" и для этого должен быть создан "международный механизм".

Гаджизаде отметил, что позиция Азербайджана в этом вопросе общеизвестна.

"Эти утверждения посла Европейского союза, являющиеся попыткой вмешательства во внутренние дела Азербайджана вопреки нормам и принципам международного права, неприемлемы. Карабахский регион является суверенной территорией Азербайджана, и, как и касательно других этнических меньшинств, проживающих в Азербайджане, права и безопасность армян, проживающих в стране, будут обеспечиваться в рамках законодательства нашей страны. Никто не должен препятствовать усилиям азербайджанской стороны по диалогу с армянскими жителями, и должен быть положен конец утверждениям против нашей территориальной целостности и суверенитета", - сказал он.