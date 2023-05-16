Мудрая деятельность Гейдара Алиева - источник гордости для азербайджанского народа - президент Арабского парламента

БАКУ /Trend/ - Мудрая деятельность Гейдара Алиева всегда будет источником национальной гордости для азербайджанского народа.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал президент Арабского парламента Адель ибн Абдель Рахман аль-Асуми на специальном заседании Милли Меджлиса Азербайджана, посвященном 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.

Он отметил, что благодаря заслугам Гейдара Алиева Азербайджан занял достойное место на мировой арене.

"Гейдар Алиев уделял особое внимание развитию связей между Азербайджаном и арабскими государствами. Не случайно Организация исламского сотрудничества была первой международной организацией, членом которой стал Азербайджан. От имени Арабского парламента хочу сказать, что мы приложим все усилия для внесения вклада в дальнейшее развитие отношений между Азербайджаном и арабскими государствами. Заслуги великих лидеров навсегда останутся в истории, народы будут их чтить. Имя Гейдара Алиева также навеки останется в истории, в памяти народа", - добавил он.

Отметим, что Милли Меджлис провел специальное заседание, посвященное 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева. В заседании приняли участие 228 иностранных делегатов, в том числе 12 председателей парламентов стран, 15 заместителей председателей парламентов, представители 4 международных организаций.