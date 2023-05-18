Омбудсмен Азербайджана прокомментировала предвзятый отчет Госдепа США (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Информация, отраженная в очередном годовом отчете Государственного департамента США, является предвзятой, не отражая действительность.

Об этом сообщили в четверг Trend в Аппарате омбудсмена Азербайджана.

"В связи с этим отчетом хотим довести до внимания, что заявления, предложения, жалобы задержанных или арестованных лиц, направляемые омбудсмену, отправляются своевременно и без какой-либо цензуры, в полном соответствии с законодательством Азербайджанской Республики. Омбудсмен всегда держит этот вопрос в центре внимания. Без каких-либо различий рассматриваются обращения всех лиц к омбудсмену, даются ответы на каждое обращение Кроме того, колл-центр омбудсмена "916" функционировал как успешный и эффективный механизм для немедленного и эффективного изучения жалоб как во время пандемии, так и после нее. Обращения задержанных лиц к их адвокатам и членам их семей бесплатны и доступны круглосуточно. Плановые и внеплановые проверки проводятся омбудсменом и членами Национальной превентивной группы в почти 250 учреждениях, без предварительного уведомления, проводятся встречи с задержанными. Посещения осуществляются на основе гибкого реагирования омбудсмена на запросы самих задержанных, их защитников или членов семьи, а также на информацию в СМИ и социальных сетях.

Лица, в отношении которых были вынесены соответствующие судебные решения и о которых была распространена информация в средствах массовой информации, также неоднократно принимались омбудсменом и членами его Национальной превентивной группы, а их обращения поднимались в соответствующих органах и находили решение. Эти лица выразили благодарность омбудсмену за оказанную помощь и заботу об их правах [1]. Также адвокаты выразили благодарность омбудсмену за помощь, оказанную в обеспечении прав лиц, права которых они защищают [2]. Превентивные посещения проводятся в независимой форме с привлечением также представителей гражданского общества. По всей этой информации выпускаются пресс-релизы, результаты визитов представляются широкой общественности на официальном сайте, с подробным описанием в годовых отчетах омбудсмена [3] и отчетах НПГ. Также посещаются членами Национальной превентивной группы лица, упомянутые в обращениях Международного комитета Красного Креста к омбудсмену страны, заслушиваются их обращения, изучаются условия обращения с ними и содержания.

С учетом этого, представляя краткую обоснованную информацию, мы заявляем, что содержащиеся в отчете Госдепартамента США замечания по деятельности омбудсмена необоснованны и не служат решению каких-либо проблем", - говорится в заявлении.