На следующей неделе состоится встреча по вопросам разблокирования транспортных коммуникаций на Южном Кавказе – Лавров

БАКУ/Trend/ - На следующей неделе должна состояться встреча трёхсторонней группы под руководством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении по вопросам разблокирования транспортных коммуникаций.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров по итогам трехсторонней встречи с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении – Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном в Москве.

«Надеемся, что по итогам будет достигнут позитивный результат. Стороны уже близки к окончательной договорённости», - сказал он.