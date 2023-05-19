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На следующей неделе состоится встреча по вопросам разблокирования транспортных коммуникаций на Южном Кавказе – Лавров

Политика Материалы 19 мая 2023 16:56 (UTC +04:00)
На следующей неделе состоится встреча по вопросам разблокирования транспортных коммуникаций на Южном Кавказе – Лавров

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БАКУ/Trend/ - На следующей неделе должна состояться встреча трёхсторонней группы под руководством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении по вопросам разблокирования транспортных коммуникаций.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров по итогам трехсторонней встречи с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении – Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном в Москве.

«Надеемся, что по итогам будет достигнут позитивный результат. Стороны уже близки к окончательной договорённости», - сказал он.

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