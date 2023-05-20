Освобождены от должности министр и замминистра экологии и природных ресурсов Нахчыванской АР

БАКУ /Trend/ - Первый заместитель председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Азер Зейналов подписал распоряжения об освобождении Маиса Абазер оглу Алиева от должности министра экологии и природных ресурсов Нахчыванской Автономной Республики, а также освобождении от должности заместителя министра экологии и природных ресурсов Нахчыванской Автономной Республики Бадала Гасанова.

Как сообщает в субботу Trend, другим подписанным распоряжением Ханлар Афтандил оглу Мустафаев назначен заместителем министра экологии и природных ресурсов Нахчыванской Автономной Республики. Полномочия по временному исполнению обязанностей министра экологии и природных ресурсов Нахчыванской Автономной Республики также переданы Ханлару Мустафаеву.

Полномочный представитель Президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев и первый заместитель председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Азер Зейналов представили сегодня Ханлара Мустафаева коллективу.

Отметим, что Ханлар Мустафаев (1992 года рождения) до данного назначения работал на различных ответственных должностях в министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана, занимал пост заместителя председателя правления юридического лица публичного права "Агентство геологической разведки" при министерстве.