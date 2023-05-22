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В Баку проходит конференция, организованная совместно парламентом Азербайджана и Парламентской ассамблеей ОБСЕ (ФОТО)

Политика Материалы 22 мая 2023 10:10 (UTC +04:00)
В Баку проходит конференция, организованная совместно парламентом Азербайджана и Парламентской ассамблеей ОБСЕ (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - В Баку проходит конференция на тему "Роль национальных парламентов в содействии безопасности и стабильности посредством "зеленой" экономики, транспортной координации и устойчивого развития".

Как сообщает в понедельник Trend, конференция проходит при совместной организации Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана и Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

В ней принимают участие председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, председатель ПА ОБСЕ Маргарета Седерфельт, председатель парламента Монтенегро Даниэла Джурович, генеральный секретарь ПА ОБСЕ Роберто Монтелла и другие лица.

В рамках конференции пройдут панельные дискуссии на тему "Роль "зеленых" концепций и технологий в устойчивом развитии и восстановлении экономики" и "Укрепление устойчивости цепочек поставок посредством содействия международному транспорту и торговле во имя устойчивого развития".

В Баку проходит конференция, организованная совместно парламентом Азербайджана и Парламентской ассамблеей ОБСЕ (ФОТО)
В Баку проходит конференция, организованная совместно парламентом Азербайджана и Парламентской ассамблеей ОБСЕ (ФОТО)
В Баку проходит конференция, организованная совместно парламентом Азербайджана и Парламентской ассамблеей ОБСЕ (ФОТО)
В Баку проходит конференция, организованная совместно парламентом Азербайджана и Парламентской ассамблеей ОБСЕ (ФОТО)
В Баку проходит конференция, организованная совместно парламентом Азербайджана и Парламентской ассамблеей ОБСЕ (ФОТО)
В Баку проходит конференция, организованная совместно парламентом Азербайджана и Парламентской ассамблеей ОБСЕ (ФОТО)
В Баку проходит конференция, организованная совместно парламентом Азербайджана и Парламентской ассамблеей ОБСЕ (ФОТО)
В Баку проходит конференция, организованная совместно парламентом Азербайджана и Парламентской ассамблеей ОБСЕ (ФОТО)
В Баку проходит конференция, организованная совместно парламентом Азербайджана и Парламентской ассамблеей ОБСЕ (ФОТО)
В Баку проходит конференция, организованная совместно парламентом Азербайджана и Парламентской ассамблеей ОБСЕ (ФОТО)
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