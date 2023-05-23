МИД Азербайджана ответил на необоснованные высказывания Арарата Мирзояна

БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана ответил на необоснованные высказывания главы МИД Армении Арарата Мирзояна во время пресс-конференции с государственным министром Великобритании по европейскому региону Лео Докерти, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ведомство.

"Неоднократное повторение армянскими официальными лицами необоснованных утверждений о том, что создание Азербайджаном пограничного пункта пропуска “Лачин” якобы "преграждает путь", "создает гуманитарные проблемы в регионе", "создает трудности в деятельности Международного комитета Красного Креста", является составной частью “политики этнической чистки” - это попытка Армении фальсифицировать реалии. Ясно, что через пункт пропуска в обоих направлениях прозрачно и упорядоченно проходят и армянские жители, и Международный комитет Красного Креста, и российский миротворческий контингент.

В свою очередь члену СБ ООН Великобритании хорошо известно, что Армения в течение почти 30 лет удерживала азербайджанские территории под оккупацией, совершала массовые убийства и этнические чистки, а также, вопреки призывам 4 резолюций Совета Безопасности ООН, не прекращала оккупацию и отказывалась выводить свои вооруженные силы с территории Азербайджана. Таким образом, армянская сторона должна отказаться от попыток ввести в заблуждение международную общественность своей повесткой.

Вместе с тем, призывы Армении к отправке международной миссии на территорию Азербайджана, всяческие препятствия диалогу азербайджанского правительства с армянскими жителями, проживающими в Карабахском регионе Азербайджана, расцениваются как вмешательство во внутренние дела Азербайджана. Если Армения выступает за мир и безопасность в регионе, она должна положить конец таким вмешательствам.



Что касается утверждений о наличии армянских военнопленных на территории Азербайджана, отметим, что Азербайджан во многих случаях в одностороннем порядке возвращал Армении захваченных в ходе войны военнопленных. Что касается группы армянских военнослужащих, посланных Арменией после войны с целью совершения военных провокаций на территории нашей страны, то армянскому руководству известно, что они не являются военнопленными. Несмотря на то, что Азербайджан, демонстрируя доброжелательность, вернул в Армению почти половину лиц из этой группы, армянская сторона отказывается вернуть 2 азербайджанских военнослужащих, которые, заблудившись в условиях плохой видимости в непогоду, перешли на территорию Армении, и тем самым Армения наносит удар по усилиям по построению доверия.



Призываем Армению воздержаться от опасной риторики, наносящей ущерб обеспечению мира и безопасности в регионе, выполнять взятые на себя обязательства вместо того, чтобы продолжать необоснованно обвинять Азербайджан, вводить в заблуждение международное сообщество", - говорится в заявлении.