ПА ОБСЕ работает над обеспечением мира на Южном Кавказе - Маргарета Седерфельт (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Парламентская ассамблея ОБСЕ работает над обеспечением мира на Южном Кавказе.

Как сообщили Trend в среду в МИД Азербайджана, об этом 24 мая на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым сказала президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфельт, прибывшая в нашу страну с делегацией для участия в международной конференции в Баку на тему "Роль национальных парламентов в содействии безопасности и стабильности посредством зеленой экономики, транспортной координации и устойчивого развития".

На встрече обсуждались перспективы сотрудничества в отношениях с Азербайджаном в Парламентской ассамблее ОБСЕ и основные вопросы, стоящие на повестке дня, возможный вклад Парламентской ассамблеи ОБСЕ в процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. В ходе встречи стороны выразили уверенность в том, что проходившая при совместной организации Милли Меджлиса Азербайджанской Республики и Парламентской ассамблеи ОБСЕ международная конференция в Баку будет способствовать дальнейшему углублению взаимного сотрудничества. Было подчеркнуто значение межпарламентского диалога и взаимных визитов.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал о текущей ситуации в регионе, масштабных восстановительных и строительных проектах, реализуемых нашей страной, о шагах, предпринятых Азербайджаном в направлении обеспечения мира и стабильности в регионе, в том числе заключения мирного договора, открытия всех коммуникаций и по другим вопросам, несмотря на провокации Армении и ее усилия по затягиванию процессов.

Наряду с этим, было уделено внимание таким вопросам, как продолжающаяся минная угроза, невыполнение Арменией обязательств в рамках трехстороннего заявления, жестокое обращение с азербайджанскими военнослужащими, взятыми в плен в апреле, а также непредставление информации о пропавших без вести.

Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфельт отметила, что в рамках визита в нашу страну вместе с делегацией посетила Зангиланский район и близко ознакомилась с проектами реконструкции, проводимыми Азербайджаном. Отметив, что Парламентская ассамблея ОБСЕ придает большое значение сотрудничеству с Азербайджаном, М.Седерфельт также отметила важность обеспечения мира и безопасности в регионе, подчеркнула, что Парламентская ассамблея ОБСЕ поощряет мир, стабильность, парламентскую дипломатию, работает над обеспечением мира в регионе.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим темам, представляющим взаимный интерес.