Запущены новые перспективные проекты с участием Азербайджана и Грузии – премьер-министр (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Запущены новые перспективные проекты с участием Азербайджана и Грузии.

Как сообщает Trend, об этом 26 мая сказал премьер-министр Азербайджана Али Асадов, принимая участие в мероприятии, посвященном Дню независимости Грузии.

Али Асадов поздравил грузинский народ и правительство с этим праздником, отметив, что азербайджанский и грузинский народы исторически жили в дружбе, добрососедстве и взаимном уважении.

Было подчеркнуто, что в результате усилий лидеров двух стран азербайджано-грузинские отношения успешно развиваются и поднялись до уровня стратегического партнерства, а также отмечено, что проекты, реализуемые по инициативе и при активном участии Азербайджана и Грузии, не только служат экономическому развитию обеих стран, благосостоянию их народов, но и изменили энергетическую и транспортную карту евразийского пространства. В то же время было сказано, что с участием обеих стран уже дан старт новым перспективным проектам, в связи с чем было подчеркнуто значение проекта прокладки подводного кабеля по дну Черного моря в Европу.

Добавив, что для дальнейшего укрепления азербайджано-грузинских отношений во всех сферах имеются хорошие перспективы, Али Асадов выразил уверенность в том, что и впредь взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами будет успешно развиваться по восходящей линии и способствовать благосостоянию обоих народов.