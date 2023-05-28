Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии вывески на пересечении улиц Хосров бека Султанова и Зангезур в городе Лачин (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 28 мая в городе Лачин состоялось открытие вывесок на пересечении улиц Хосров бека Султанова и Зангезур.

Как сообщает Trend, в мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Глава государства был проинформирован о работах, которые предстоит выполнить на улицах.

Было сообщено, что протяженность улицы Хосров бека Султанова составит 1329 метров, а ширина - 12 метров.

Длина улицы Зангезур составит 2142 метра, а ширина 10 метров.

Было отмечено, что после работ по реконструкции улиц здесь будет создана необходимая инфраструктура.

Глава государства снял покрывало с вывесок с названиями улиц.

После ознакомления с улицами Президент Ильхам Алиев осмотрел строящиеся в городе Лачин коттеджи.