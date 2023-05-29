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Предотвращены инженерные работы членов незаконных армянских вооруженных формирований - минобороны

Политика Материалы 29 мая 2023 19:14 (UTC +04:00)
Предотвращены инженерные работы членов незаконных армянских вооруженных формирований - минобороны

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БАКУ /Trend/ - 29 мая члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, под видом сельскохозяйственных работ попытались установить долгосрочные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии, расположенными в направлениях Агдам, Ходжавенд, Шуша, Лачин и Кяльбаджар, передает Trend со ссылкой на минобороны.

В результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, инженерные работы были немедленно остановлены.

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