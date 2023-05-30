Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции азербайджанской армии в Агдаме и Шуше (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции азербайджанской армии в Агдаме и Шуше, передает во вторник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

30 мая с 11:55 до 16:25 позиции нашей армии, расположенные в направлении Агдамского и Шушинского районов, периодически подвергались обстрелам с применением стрелкового оружия различного калибра членами незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Было отмечено, что на указанных направлениях подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры.

Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований под видом сельскохозяйственных работ попытались соорудить долговременные фортификационные сооружения перед позициями нашей армии, расположенными в направлении населенных пунктов Чухурмехле Агдамского района, Юхары Вейселли Физулинского района, Хырманлар Лачинского района и Мерджимек Кяльбаджарского района.

В результате неотложных мер, предпринятых нашими подразделениями, инженерные работы были немедленно прекращены.