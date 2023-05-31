Президенту Ильхаму Алиеву продолжают поступать письма по случаю 28 Мая – Дня независимости

БАКУ /Trend/ - Председатель Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» Радик Батыршин направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.
"Ваше высокопревосходительство!
От коллектива Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» и от меня лично примите самые искренние поздравления по случаю государственного праздника - Дня независимости Азербайджанской Республики.
Позвольте пожелать Вашей стране мира и согласия, стабильности и благополучия, новых достижений и процветания.
Заверяем Вас, что телерадиокомпания «Мир» и впредь будет максимально объективно и широко освещать жизнь и события, происходящие в республике", - говорится в поздравлении.
Генеральный секретарь Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий и заместитель генерального секретаря Айдын Джафаров направили поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости..
"Глубокоуважаемый господин Президент!
От имени Секретариата Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ примите поздравления по случаю национального праздника - Дня независимости Азербайджанской Республики.
За годы суверенного развития Азербайджан добился значительных успехов в деле укрепления государственности, осуществлении глубоких преобразований во всех сферах общественной, политической и экономической жизни, а также упрочил свои позиции на международной арене.
Желаем Вам, глубокоуважаемый господин Президент, новых достижений в Вашей многогранной деятельности во имя процветания Азербайджанской Республики", - говорится в поздравлении.
Король бельгийцев Филипп направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.
"Ваше превосходительство!
Передаю Вам и народу Азербайджана искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджанской Республики - Дня независимости, желаю благополучия и мира", - говорится в поздравлении.
Президент Мальдивской Республики Ибрахим Мохамед Солих направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.
"Ваше превосходительство!
Очень рад от имени правительства и народа Мальдив и от себя лично передать Вам, правительству и народу Азербайджана искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника страны – Дня независимости.
Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а народу Азербайджана – устойчивого прогресса и благополучия", - говорится в поздравлении.