Достигнута конкретная договоренность по Зангезурскому коридору - ЗАЯВЛЕНИЕ РОССИИ

БАКУ /Trend/ - Вице-премьер России Алексей Оверчук выступил с заявлением для прессы по итогам заседания Трехсторонней рабочей группы под председательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России, передает Trend.

В заявлении говорится, что 2 июня состоялось 12-е заседание трехсторонней рабочей группы в целях реализации договоренностей, достигнутых лидерами Азербайджана, Армении и России на встрече, состоявшейся в Москве 25 мая 2023 года.

"Заседание, состоявшееся в российской столице, проходило при совместном председательстве вице-премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева, вице-премьера Армении Мгера Григоряна и вице-премьера России Алексея Оверчука.

Встреча прошла в конструктивной обстановке. С удовлетворением отмечен важный прогресс в области согласования методов снятия блокировки транспортного сообщения между Азербайджаном и Арменией.

В частности, достигнуто общее понимание относительно реализации конкретных шагов по восстановлению и организации железнодорожного сообщения по маршруту Араздеен-Джульфа-Ордубад-Мехри-Горадиз.

О результатах переговоров будут проинформированы лидеры Азербайджана, Армении и России. Стороны договорились продолжить работу в рамках трехсторонней Рабочей группы", - говорится в заявлении.