Названы дата и повестка внеочередного заседания парламента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Обнародована повестка внеочередного заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, которое состоится 6 июня, сообщает в субботу Trend.
В повестку заседания включены следующие вопросы:
1. Законопроект о внесении изменений в закон "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год" (первое чтение)
2. Законопроект о внесении изменений в закон "О бюджете Государственного фонда социальной защиты населения на 2023 год " (первое чтение).
3. Законопроект о внесении изменений в закон "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2023 год" (первое чтение).
4. Законопроект "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2022 год" (второе чтение).
5. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О разведке и контрразведывательной деятельности" (второе чтение).
6. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О воинской обязанности и военной службе" (второе чтение).
7. Законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение).
8. Законопроект о внесении изменений в закон "О Судебно-правовом совете" (второе чтение).
9. Законопроект о внесении изменений в закон "О производственных и бытовых отходах" (первое чтение).
10. Законопроект о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных правонарушениях (первое чтение).
11. Законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение).
12. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О дорожном движении" (первое чтение).
13. Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение).
14. Законопроект о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных правонарушениях (первое чтение).