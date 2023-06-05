"Мир на Кавказе - ваш кошмар" — реакция граждан Ирана на заявление официального Тегерана

БАКУ /Trend/ - Пользователь Twitter из Ирана отреагировал на соответствующий твит пресс-секретаря министерства иностранных дел Ирана Насира Канани, написав "мир на Кавказе - это ваш кошмар", сообщает в понедельник Trend.

Отметим, что пресс-секретарь МИД Ирана Насир Канани ранее прокомментировал на своей странице в Twitter рекомендацию МИД Азербайджана для граждан страны воздерживаться от поездок в Иран.

"Это та политика, которая была предусмотрена во время визита президента Израиля в Баку. Отпугивать азербайджанский народ должен Израиль, а не цивилизованный и исламский Иран", - говорилось в публикации Канани.

Иранские пользователи соцсети неоднозначно отнеслись к этому твиту и поделились своим мнением по этому поводу. Несколько пользователей Twitter написали, что миру на Кавказе быть, Азербайджан и Армения предприняли практические шаги для достижения мира.

"Этот мир - ваш кошмар, и вы делаете все возможное, чтобы остановить этот процесс. Но азербайджанское государство знает о ваших намерениям, и прежде чем вы начинаете что-то предпринимать, рушит все ваши планы", - пишут иранские пользователи соцсети.