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Незаконные армянские вооруженные формирования подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии

Политика Материалы 8 июня 2023 20:49 (UTC +04:00)
Незаконные армянские вооруженные формирования подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии

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БАКУ /Trend/ - 8 июня с 11:25 до 18:40 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы, периодически обстреливали позиции нашей армии, расположенные в направлении Физулинского, Ходжалинского и Шушинского районов.

Как сообщили Trend в минобороны Азербайджана, подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры на указанных направлениях.

Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований под видом сельскохозяйственных работ пытались установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями нашей армии, расположенными в направлениях Агдамского, Физулинского, Ходжавендского, Ходжалинского и Шушинского районов.

В результате неотложных мер, предпринятых нашими подразделениями, работы были немедленно остановлены.

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