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Депутаты парламента Азербайджана проводят внеочередное заседание для обсуждения 14 вопросов

Политика Материалы 13 июня 2023 11:22 (UTC +04:00)
Депутаты парламента Азербайджана проводят внеочередное заседание для обсуждения 14 вопросов

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Началось пленарное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса (парламент).

Как сообщает во вторник Trend, в повестку заседания вошли 14 вопросов:

1. Законопроект о внесении изменений в закон "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год" (второе чтение).

2. Законопроект о внесении изменений в закон "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2023 год" (второе чтение).

3. Законопроект о внесении изменений в закон "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2023 год" (второе чтение).

4. Законопроект "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2022 год" (третье чтение).

5. Законопроект об утверждении "Письма-обязательства для подписки на акции, связанные с увеличением капитала Черноморского банка торговли и развития".

6. Законопроект о внесении изменений в закон "О разведке и контрразведывательной деятельности" (третье чтение).

7. Законопроект о внесении изменений в закон "О воинской обязанности и военной службе" (третье чтение).

8. Законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение).

9. Законопроект о внесении изменений в закон "О производственных и бытовых отходах" (второе чтение).

10. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях (второе чтение).

11. Законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс (второе чтение).

12. Законопроект о внесении изменений в закон "О дорожном движении" (второе чтение).

13. Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс (второе чтение).

14. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях (второе чтение).

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