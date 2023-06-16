Завершился визит группы зарубежных путешественников в Шушу (ФОТО)

ШУША/Trend/ - Завершился визит в Шушу 35 зарубежных путешественников, представляющих 14 стран.

Как сообщает в пятницу из Шуши сотрудник Trend, во время своего визита в Шушу группа, возглавляемая Чарльзом Велеем, главой Организации MTP (Most traveled People), имеющим большой авторитет в мировой туристической элите, ознакомилась с древними крепостными воротами города после того, как была проинформирована о расстрелянных бюстах Хуршудбану Натаван, Узеира Гаджибейли и Бюльбюля, затем путешественники, посетив Джидыр-дюзю, ознакомились с проведенными в городе работами по реконструкции.

Отметим, что эта поездка имеет исключительное значение для продвижения освобожденных от оккупации территорий в рамках “черного туризма”. За прошедшие два года Карабах и Восточный Зангезур семь раз посетили представители крупнейших международных туристических сетей мира - ETIC, MTP, TCC, Nomadmania, Турецкого клуба путешественников, британского клуба “Piki Reels”. В 2021 году была организована одна поездка, в 2022 году – 4 и в 2023 году – 2. Данная поездка является уже восьмой по счету.