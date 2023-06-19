Азербайджан и Армения должны вместе работать над остающимися открытыми вопросами - генсек СЕ

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Армения должны вместе работать над остающимися открытыми вопросами.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, выступая на летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

"Одна из мер, которая была бы важной и полностью входила бы в компетенцию организации, - это меры доверия. Завершено три раунда по этим мерам доверия", - сказала она.

Генсек также отметила важность визитов делегаций Совета Европы в Азербайджан и Армению.

«Один из таких визитов в Азербайджан уже состоялся две-три недели назад, а в Армению планируется организовать визит через две недели. Цель этих визитов состоит в том, чтобы рассмотреть все соответствующие вопросы. Я призываю стороны к активному диалогу", - сказала Мария Пейчинович-Бурич.

Она отметила, что Азербайджан и Армения должны вместе работать над остающимися открытыми вопросами, такими как вопросы, связанные с пропавшими без вести, минными картами и другими соответствующими вопросами повестки.

Генсек Совета Европы считает, что ничто не заменит эту совместную работу во имя мира.

«Мы можем помочь, но основная и важная часть зависит от двух стран. Я вижу, что встречи проходят, но все еще остаются нерешенные проблемы", - заключила она.