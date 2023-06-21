Мы призываем Ереван не самоустраняться от работы в трехсторонних форматах - Захарова

БАКУ/Trend/ - Мы призываем Ереван не самоустраняться от работы в трехсторонних форматах. Простой в их деятельности пагубно сказывается на ситуации в регионе и ведет к эскалации ситуации на земле.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова, говоря о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

«Мы за то, чтобы все, о чем договаривалось, было выполнено. Готовы работать пошагово на всех треках от ситуации на земле до экономики. Это очень сложная ежедневная работа, которая сопряжена с колоссальными усилиями. Мы ее выполняли и готовы выполнять дальше. Главная задача российских миротворцев поддержание режима прекращения огня в зоне своей ответственности», - сказала она.

Кроме того, Захарова отметила, что Россия неоднократно призывала запустить работу двусторонней комиссии по делимитации и демаркации границы.



По ее словам, эти работы должны быть эффективными. Кремль, со своей стороны, готов помочь с определением прохождения пограничной линии, добавила Захарова.