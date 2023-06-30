МИД Азербайджана потребовал объяснений от французской стороны

БАКУ /Trend/ - 30 июня посол Франции в Азербайджане Анн Буайон была вызвана в МИД страны.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на МИД, французской стороне был выражен протест в связи с антиазербайджанскими высказываниями президента Франции Эмманюэля Макрона на встрече с армянской общиной в Марселе и потребованы объяснения по этому вопросу.

До сведения посла было доведено, что озвучивание в очередной раз предвзятых взглядов Макроном, неоднократно делавшим антиазербайджанские заявления, является наглядным примером того, что он является инструментом в руках армянского лобби Франции. Было подчеркнуто, что предвзятые заявления, распространяемые на фоне признания Арменией Карабахского региона составной частью Азербайджана и поддержки территориальной целостности страны, не только препятствуют установлению мира и спокойствия в регионе, но и способствуют дальнейшему расширению деструктивной деятельности тех, кто поощряет и поддерживает сепаратизм и терроризм.