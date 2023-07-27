Губад Ибадоглу больше известен в Азербайджане как человек, работающий на гранты, полученные из-за рубежа - Айдын Мирзазаде

БАКУ /Trend/ - Допрос известного экономиста Губада Ибадоглу в правоохранительных органах и его последующий арест по решению суда, является на сегодняшний день одним из наиболее обсуждаемых вопросов. В первую очередь следует подчеркнуть, что Губад Ибадоглу является гражданином Азербайджана, и согласно правовым нормам Азербайджана его задержание и допрос проводятся в соответствии с законом. Несомненно, есть веские причины, связанные с его задержанием. Согласно официальным данным, в связи с террористической организацией FETÖ в Азербайджане задержаны несколько человек, одним из которых является Губад Ибадоглу. После завершения расследования общественность получит больше информации по этому вопросу.

Об этом сообщил в четверг Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Айдын Мирзазаде.

Миразазаде отметил, что сегодня определенные структуры в Азербайджане, зарубежные центры пытаются начать политическую кампанию в стране в связи с задержанием Губада Ибадоглу и пытаются представить его как политического лидера. Ибадоглу находясь в азербайджанском политическом пространстве, часто менял позицию.

"Одно время он работал в Партии национальной независимости Азербайджана, затем перешел в партию "Мусават", а затем вышел из нее и создал новую политическую группу. Хотя Ибадоглу был человеком, стремящимся к политическому лидерству, он так и не смог укрепить и управлять созданной им организацией. Не случайно политическая идеология созданной им Партии демократии и процветания также часто менялась. Вместо того, чтобы возглавить партию, Ибадоглу долгое время работал за границей, в то время как партия фунционировала без своего руководства.

В партии также не проявили интереса к регистрации в соответствии с законом "О политических партиях". Сама организация всегда была известна скандалами. Заместитель Ибадоглу в организации, вся ячейка в Нахчыване, члены правления, покинули организацию из-за ее неэффективной деятельности. Фактически, эта партия - не что иное, как небольшая группа", - сказал он.

Миразаде отметил, что экономические взгляды Ибадоглу, как правило, характеризуются крайностями, предвзятостью. Хотя он старается показать себя человеком народа, чистым политиком, в обществе во многих случаях возникают вопросы относительно него. Его деятельность за рубежом, финансирование его партии, то, что в его выступлениях не затрагивались вопросы судьбы Азербайджана, не высказывалось мнения об освобождении азербайджанских земель от оккупации и исторической победе, вызвали справедливые вопросы об Ибадоглу. Как правило, позиция в его выступлениях носила заказной характер из-за рубежа.

"Благодаря перечисленному Ибадоглу больше известен в Азербайджане как человек, работающий на гранты, который он получал из-за рубежа. Время от времени его выступления совпадали с заявлениями, сделанными против Азербайджана из-за рубежа. Сегодня озабоченность определенных кругов за рубежом по поводу его содержания в первую очередь связана с потерей верного исполнителя. Эти зарубежные круги долгое время работали с Ибадоглу. Он служил их позиции, поэтому они сегодня очень обеспокоены, потому что в Азербайджане резко сократилось количество людей, которые их обслуживают. Они требуют его освобождения в тот момент, когда идет расследование", - добавил он.

Депутат подчеркнул, что сегодня Азербайджан борется за независимость, государственность и защищает свои суверенные права.

"В нашем обществе серьезно обсуждается связь Ибадоглу с террористической организацией FETÖ. Факты о том, по какой причине он получал крупные гранты из-за рубежа, выражал предвзятую позицию по отношению к Азербайджану, долгое время работая за рубежом, находятся в центре внимания. Сегодня в нашей стране достаточно интеллигентных, патриотически настроенных, демократически мыслящих людей, которые защищают Азербайджан, берут за основу азербайджанство, стремятся предотвратить иностранное вмешательство во внутренние дела нашей страны. Именно в них сила Азербайджана", - подытожил он.

Отметим, что в Наримановском районном суде города Баку состоялся судебный процесс по уголовному делу председателя Партии демократии и благоденствия Азербайджана Губада Ибадоглу. Ему было предъявлено обвинение по статье 204.3.1 (изготовление, приобретение или продажа поддельных денег или ценных бумаг, совершенные организованной группой) УК АР. Министерство внутренних дел Азербайджана на основе информации, поступившей от Министерства внутренних дел Турции, провело оперативные мероприятия против лиц, связанных с организацией FETÖ в Азербайджане. Один из пяти задержанных заявил о своей связи с Ибадоглу. На основании этого заявления в офисе Ибадоглу был проведен обыск, и обнаружены документы, имеющие важное значение для дела, в результате чего Ибадоглу был задержан.