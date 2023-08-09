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Интервью Эльчина Амирбекова опубликовано во французской газете Le Monde (ФОТО)

Политика Материалы 9 августа 2023 12:37 (UTC +04:00)
Интервью Эльчина Амирбекова опубликовано во французской газете Le Monde (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Вчера в ведущей французской газете Le Monde было опубликовано интервью представителя Президента Азербайджана по особым поручениям Эльчина Амирбекова.

Отвечая на вопросы журналиста Эмануэля Гриншпана о ситуации в Карабахском регионе Азербайджана, в частности о Лачинской дороге, Эльчин Амирбеков ответил на необоснованные обвинения западной прессы, связанные с якобы закрытием дороги.

Амирбеков отметил, что в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года Лачинская дорога должна использоваться в гуманитарных целях, однако в течение двух с половиной лет Армения злоупотребляла этой дорогой в незаконных целях, в том числе для отправки на территорию Азербайджана своих вооруженных сил, а также боеприпасов. Он подчеркнул, что в Карабахе проживает не 120 тысяч армян, как утверждает армянская сторона, а 50 тысяч, в том числе 10-тысячный контингент армянских незаконных вооруженных сил.

Амирбеков, отвечая на вопрос корреспондента о том, считает ли он армянских военных гражданами Азербайджана, отметил, что они являются частью вооруженных сил Армении, незаконно находящихся на территории Азербайджана вопреки трехстороннему заявлению. По этой причине азербайджанская сторона 23 апреля в соответствии с международным правом создала контрольно-пропускной пункт в Лачине.

До сведения журналиста было доведено, что через Лачинскую дорогу в настоящее время перевозят медицинские принадлежности, а предложение Азербайджана о перевозке гуманитарных грузов через территорию Агдама и Физули не было принято армянами.

Он подчеркнул, что если бы ситуация действительно была такой трагической, как это преподносится, людям было бы все равно откуда идет гуманитарная помощь, а это означает, что так называемые "правящие круги" держат в заложниках большинство проживающих там армян. Так называемые "правящие силы" хотят использовать эту ситуацию в целях давления на Азербайджан на международном уровне.

В ходе интервью Амирбеков рассказал о фактах, связанных с арестом Вагифа Хачатряна, отметив, что он был в списке лиц, совершивших военные преступления против граждан Азербайджана во время Первой Карабахской войны, и отвечая на провокационный вопрос Гриншпана о том, является ли режим в Азербайджане авторитарным, подчеркнул, что Азербайджан является демократической страной, и довел до сведения журналиста, что ни одна страна, включая Францию, не идеальна, когда речь идет о правах человека.

Интервью Эльчина Амирбекова опубликовано во французской газете Le Monde (ФОТО)
Интервью Эльчина Амирбекова опубликовано во французской газете Le Monde (ФОТО)
Интервью Эльчина Амирбекова опубликовано во французской газете Le Monde (ФОТО)
Интервью Эльчина Амирбекова опубликовано во французской газете Le Monde (ФОТО)
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