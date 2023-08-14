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Турецкие журналисты понаблюдали за процедурами перехода армян через ППП "Лачин"

Политика Материалы 14 августа 2023 20:20 (UTC +04:00)
Турецкие журналисты понаблюдали за процедурами перехода армян через ППП "Лачин"

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Представители турецких медиа, находящиеся с визитом на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, после посещения Зангилана прибыли в Лачин.

Как сообщает в понедельник Trend, сначала они побывали на пограничном пункте пропуска "Лачин".

Представители турецких медиа, понаблюдавшие за переходом армян через ППП, затем отправились в город Лачин.

Отметим, что турецкие журналисты наблюдали за всеми процедурами перехода армян через ППП "Лачин". После проверки в соответствии с правилами обеспечивается переход армян через ППП. В течение дня в направлении Армении через ППП "Лачин" перешли 20 лиц армянского происхождения.

Турецкие журналисты понаблюдали за процедурами перехода армян через ППП "Лачин"
Турецкие журналисты понаблюдали за процедурами перехода армян через ППП "Лачин"
Турецкие журналисты понаблюдали за процедурами перехода армян через ППП "Лачин"
Турецкие журналисты понаблюдали за процедурами перехода армян через ППП "Лачин"
Турецкие журналисты понаблюдали за процедурами перехода армян через ППП "Лачин"
Турецкие журналисты понаблюдали за процедурами перехода армян через ППП "Лачин"
Турецкие журналисты понаблюдали за процедурами перехода армян через ППП "Лачин"
Турецкие журналисты понаблюдали за процедурами перехода армян через ППП "Лачин"
Турецкие журналисты понаблюдали за процедурами перехода армян через ППП "Лачин"
Турецкие журналисты понаблюдали за процедурами перехода армян через ППП "Лачин"
Турецкие журналисты понаблюдали за процедурами перехода армян через ППП "Лачин"
Турецкие журналисты понаблюдали за процедурами перехода армян через ППП "Лачин"
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