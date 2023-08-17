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Обсуждения СБ ООН показали, кто хочет реального и устойчивого мира - помощник Президента Азербайджана

Политика Материалы 17 августа 2023 11:09 (UTC +04:00)
Обсуждения СБ ООН показали, кто хочет реального и устойчивого мира - помощник Президента Азербайджана

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Вчерашние обсуждения в Совете Безопасности ООН еще раз показали, кто хочет реального и устойчивого мира на основе взаимоуважения суверенитета и территориальной целостности.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в публикации помощника Президента Азербайджана - заведующего отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Шахмара Мовсумова в социальной сети "X" (Twitter).

В публикации отмечено, что вчерашние обсуждения еще раз показали, кто хочет реального и устойчивого мира на основе взаимоуважения суверенитета и территориальной целостности, а кто продолжает разыгрывать "гуманитарную катастрофу", чтобы выиграть время с пустыми надеждами о мести.

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