Обсуждения СБ ООН показали, кто хочет реального и устойчивого мира - помощник Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Вчерашние обсуждения в Совете Безопасности ООН еще раз показали, кто хочет реального и устойчивого мира на основе взаимоуважения суверенитета и территориальной целостности.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в публикации помощника Президента Азербайджана - заведующего отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Шахмара Мовсумова в социальной сети "X" (Twitter).

В публикации отмечено, что вчерашние обсуждения еще раз показали, кто хочет реального и устойчивого мира на основе взаимоуважения суверенитета и территориальной целостности, а кто продолжает разыгрывать "гуманитарную катастрофу", чтобы выиграть время с пустыми надеждами о мести.