США передали Азербайджану еще пять собак-саперов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Финансируемая США неправительственная организация Marshall Legacy Institute (MLI) передала Азербайджану еще пять собак-саперов.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в публикации посольства США в Азербайджане в социальной сети "X" (Twitter).

"Эта поддержка имеет особое значение, потому что это уже 300-я собака-сапер, переданная MLI странам, пострадавшим от мин, из них в целом 81 собака-сапер была отправлена в Азербайджан", - говорится в сообщении.

Отметим, что на предыдущем этапе данная организация передала Азербайджану 6 собак-саперов.