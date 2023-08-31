В Азербайджане определены меры по привлечению частных инвестиций в государственные предприятия - Распоряжение (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по привлечению частных инвестиций в государственные предприятия Азербайджанской Республики".
Как сообщает в четверг Trend, согласно распоряжению, утвержден "Перечень государственных предприятий, в которые предполагается привлечь частные инвестиции".
Министерство экономики по согласованию с министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Азербайджанским инвестиционным холдингом должно обеспечить привлечение авторитетных международных консультационных компаний, финансируемых государственными предприятиями, предусмотренными в списке, утвержденном настоящим распоряжением, и на основании проведенного анализа представить Президенту Азербайджанской Республики в течение девяти месяцев свои предложения о следующем:
- реструктуризация и оздоровление государственных предприятий;
- оценка государственных предприятий, оптимальное соотношение их обязательств и уставного капитала и инвестиционных потребностей;
- круг потенциальных инвесторов;
- возможности либерализации и демонополизации с учетом требований конкурентной среды соответствующего рынка;
- возможности передачи в частный сектор другой деятельности, несовместимой с основной деятельностью, путем определения основной деятельности государственных предприятий, подлежащей государственному контролю;
- изменение организационно-правовой формы государственных предприятий, отчуждаемых их частей и способов реализации доли государственного участия в долевом строительстве, а также совершенствование в связи с этим существующей нормативно-правовой базы путем определения направлений использования финансовых средств, полученных в результате осуществления мероприятий, предусмотренных настоящим распоряжением.
Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.